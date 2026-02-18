イングランド代表FWブカヨ・サカがアーセナルとの新契約にサインしたようだ。17日、イギリスメディア『BBC』が報じている。報道によれば、新契約交渉は1年近く続いており、サカは今年1月にクラブ残留に口頭で合意。同選手はアーセナルと2031年6月30日までの新契約にすでにサインしたようで、クラブ最高給となる週給30万ポンド（約6200万円）以上を受け取ることになるという。現在24歳のサカは、アーセナルの下部組織出身で20