「年収の壁」が178万円に引き上げられることになりそうです。ただ、自分自身にどの程度の影響があるのか分からない人もいるのではないでしょうか。 そこで、今回は年収400万円の会社員を例に手取りはいくら増えるのか、178万円の壁とはどのようなものなのか解説します。 年収400万円なら所得税は約2万8000円の減税に 所得税がかからない「年収の壁」が2024年まで103万円だったのが2026年は178万円へと大幅に引き上げ