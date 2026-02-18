シドニー五輪マラソン女子金メダリストの高橋尚子さんが１８日、ＴＢＳ系で放送されたフィギュア女子ＳＰの中継に出演。スタジオコメンテーターとして日本女子勢の躍動に「朝からビタミン剤のような笑顔をもらいました」と声を弾ませた。それほど際立った３人の笑顔。衝撃首位発進の中井は五輪デビューながら圧巻の演技を見せ、終了後にはガッツポーズと満面の笑みを見せた。キスアンドクライに向かう際にはぴょんぴょんと飛び