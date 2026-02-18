カナダ・モントリオールの企業施設を訪れたカーニー首相（右）＝17日（ChristinneMuschi/カナダ通信提供・AP＝共同）【ニューヨーク共同】カナダのカーニー首相は17日、同国で初の「防衛産業戦略」を発表した。兵器などの防衛調達額の4分の3を米国企業に支出していた構造を転換。防衛産業の育成を強化し、国内調達比率7割を目指す。貿易を巡りトランプ米政権との摩擦が強まる中、安全保障でも対米関係の在り方を見直す姿勢が浮