トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、サンリオキャラクターズとコラボした“もふもふトートバッグ”「IP.トール.クリプティッド.サンリオ-A」(1万780円)が登場！ハローキティ、シナモロール、ポムポムプリン、クロミの4キャラクターがまるごとボア素材のトートバッグに。ぬいぐるみを抱えて＆背負っておでかけしているような推し活バッグを紹介しよう。【写真】リュックにもなる！“もふもふトート”全4種の詳細