歌手の工藤静香さんは2月16日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。【写真】工藤静香の豪華手料理「お忙しいだろうに、ちゃんと手作り」工藤さんは5枚の写真で手料理を紹介。「鶏の胸肉を薄く開いて切り目を入れて、熱を通したレンコン、にんじん、ネギ！」「フレンチトーストを作るような感じで、豆乳でといた卵にライスペーパーをくぐして、オーブンで焼きました！」など説明