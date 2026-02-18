FRUITS ZIPPERが、2月8日（日）にユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されたスペシャルライブ「ユニ春！ライブ 2026」に出演。昨年末の『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）や、2月1日（日）に挑んだ初の単独東京ドーム公演「FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026」と、着実にステップアップする中での今回のステージは、ファンとの距離も近く、アチアチな超熱狂の盛り上がりを見せた。そんな大成功を収めたライブ直後のFRUIT