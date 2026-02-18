2028年五輪は35歳「五輪に出場できる機会を得られたら」ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が17日（日本時間18日）、スプリングトレーニングが行われている米アリゾナ州グレンデールで取材に応じ、2028年に行われる五輪への思いを語った。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューで「五輪に出場できる機会を得られたら、間違いなく参戦するよ」と明かした。3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラ