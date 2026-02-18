佐賀県警唐津署は17日夕、唐津市の小売業の会社がビジネスメール詐欺に遭い、450万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、12日、会社に設置されたパーソナルコンピューターにビジネスチャットアプリで、同社の社長を名乗る人物から「会社にある全ての銀行口座の利用可能な残高を確認してください」「この口座に450万円をお振込みください」などとメッセージが届いた。社長からの指示だと誤信し