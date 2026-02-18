福井県警は１７日、信号機のない横断歩道で、標識の設置に不備があったにもかかわらず、横断歩行者等妨害等違反で２０２０年以降、誤って１０人を検挙していたと発表した。反則金（計９万３０００円）の返還や違反点数の取り消しなどの対応を行うという。道路交通法施行令では、信号機のない横断歩道では、運転者の進行方向から見える位置に横断歩道標識を設置することを定めているが、発表によると、県内約３２００か所の半数