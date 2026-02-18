?ゾーン?に入った。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が１７日（日本時間１８日）に行われ、坂本花織（シスメックス）は７７・２３点で２位発進を決めた。２本目のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を前に、スイッチが灯った。「今までの中で感じたことない、不思議なリラックスモードになって、すごい楽しい感じになった」。前日までは恐怖のあまり涙を流していたが、会場の歓声に合