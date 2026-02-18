日本流の建築が面白い！日本独特の「アパート」の面白い構造とは 個人宅が連なっているのが長屋 長屋と聞いて、江戸時代の町人や職人が住んだ昔のアパートだと思っている人もいるかもしれませんが、実は長屋とアパートは別物です。アパートは玄関、廊下などを共用していますが、長屋は共用せず、各住戸の玄関が直接外に面しています。両者は法律でも区別されており、共用利用度の高いアパートの方