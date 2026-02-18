東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値181.72高値182.18安値180.82 183.69ハイブレイク 182.93抵抗2 182.33抵抗1 181.57ピボット 180.97支持1 180.21支持2 179.61ローブレイク ポンド円 終値208.02高値209.50安値207.24 211.53ハイブレイク 210.51抵抗2 209.27抵抗1 208.25ピボット 207.01支持1 205.99支持2 204.75ロ&#1254