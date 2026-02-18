東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.57高値9.63安値9.51 9.75ハイブレイク 9.69抵抗2 9.63抵抗1 9.57ピボット 9.51支持1 9.45支持2 9.39ローブレイク シンガポールドル円 終値121.42高値121.77安値121.00 122.56ハイブレイク 122.17抵抗2 121.79抵抗1 121.40ピボット 121.02支持1 120.63支持2 120.25ローブレイ