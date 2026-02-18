東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7086高値0.7090安値0.7028 0.7170ハイブレイク 0.7130抵抗2 0.7108抵抗1 0.7068ピボット 0.7046支持1 0.7006支持2 0.6984ローブレイク キーウィドル 終値0.6049高値0.6051安値0.6004 0.6112ハイブレイク 0.6082抵抗2 0.6065抵抗1 0.6035ピボット 0.6018支持1 0.5988