８時５０分に日本通関ベース貿易収支（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 通関ベース貿易収支（1月）08:50 予想-21200.0億円前回1135.0億円（1057.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-1250.0億円前回-2086.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)