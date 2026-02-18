ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が17日（日本時間18日）、野手組のキャンプ初日を迎え、メディア取材に対応。2028年のロサンゼルス五輪への出場に意欲を見せた。ベッツは3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に前回大会に続き、米国代表での出場を希望していたが、ブリアンナ夫人の出産時期と重なることから出場を見送った。28年のロス五輪への出場意欲を問われると「もちろん」と即答