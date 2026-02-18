ミラノ・コルティナオリンピック。スピードスケート女子団体パシュートで銅メダルを獲得。これで冬季オリンピック、日本史上最多、19個目のメダルとなりました。【映像】アメリカとの3位決定戦に挑む日本3人1組で争う団体パシュート。銅メダルをかけ、日本はアメリカとの3位決定戦に挑みました。今大会2つのメダルを獲得している高木美帆が日本チームを引っ張り、アメリカに3秒以上の大差をつけ勝利。日本は3大会連続のメ