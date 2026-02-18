女子SPの演技を終え、涙ぐむアンバー・グレン＝ミラノ（共同）2024年グランプリ（GP）ファイナル覇者のアンバー・グレン（米国）は67.39点でSP13位と出遅れた。冒頭のトリプルアクセルは成功したが、後半に予定した3回転ループが2回転となり、SPの必須要素を満たせずに0点となる痛恨のミス。演技後は涙ぐみ、報道陣の取材にも応じなかった。（共同）