着せ替え人形・リカちゃんの新シリーズが、ヒットの兆しを見せている。今月14日に発売された約７cmの『ぷちリカちゃん』だ。12月下旬に予約受付が始まると、公式ECサイトではわずか数日で予約販売分が完売。SNSでは「全部揃えたい」「可愛い」といった声が相次いだ。発売から59年目にして、新シリーズとなる“ぷちサイズ”のリカちゃん。その背景には、バッグにマスコットやチャームを重ね付けする“じゃら付けバッグ”文化の広