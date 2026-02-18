MLB選手会（MLBPA）専務理事のトニー・クラーク氏（53）が辞任する理由について、米国の複数メディアは17日（日本時間18日）に2023年にMLBPAに雇用された義理の妹と不適切な関係を持っていたことが内部調査で判明したためだと報じた。この関係は、MLBPAの財務状況や縁故主義を含む不正行為の疑いをめぐる、広範で現在も継続中の連邦捜査を受けて行われた組合内部調査の過程で明らかになった。同氏とMLBPAは、同日からアリゾナ