序盤でのリードを守り切った。2月17日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、U-NEXT Piratesの鈴木優（最高位戦）が登板し、2月13日の第2試合に続く個人連勝を決めた。【映像】会心の一撃！鈴木優、ハイテイで決めた親跳満ツモ当試合は起家からTEAM雷電・黒沢咲（連盟）、鈴木優、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）、KONAMI麻雀格闘俱楽部・高宮まり（連盟）の並びで開始。鈴木優は東1局、フリテンかつ片アガ