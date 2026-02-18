今回は、結婚式の二次会で遭遇した、失礼すぎる男を撃退したエピソードを紹介します「この男、何様なの…？」「会社の同僚の結婚式の二次会に参加したんですが、そこでものすごく失礼な男性に遭遇しました。その男性は、私や一緒に出席した同僚を見るなり『あんたら絶対30過ぎてるな』『30オーバーのおばさんとか無理（笑）』と、バカにした口調で言ってきて、『この男、何様なの……？』とムカッとしました。相手にするのもバカら