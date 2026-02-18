竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』の第6話が2月17日（火）に放送された。以前から何か秘密を抱えている様子が描かれていた主人公・飛奈淳一（竹内）。前回第5話、小学生の淳一が何かに発砲していたことが明らかになり、第6話ではそんな淳一が悪夢にうなされる一幕があった。そして目覚めた淳一は、同棲中の恋人・今井博美（北香那）に自らの罪を匂わせる意味深な一言を放ち…。（※以下、第6話のネ