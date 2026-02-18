[2.17 欧州CL決勝Tプレーオフ ベンフィカ 0-1 R・マドリー]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は18日、ベスト16入りを争う決勝トーナメントプレーオフ第1戦を行い、レアル・マドリー(スペイン)がベンフィカ(ポルトガル)に1-0で勝利した。FWビニシウス・ジュニオールのスーパーゴールが決勝点。ベンフィカは判定に抗議したジョゼ・モウリーニョ監督が退席処分となり、1点ビハインドと指揮官不在のハンデを負って第2戦の地サンティ