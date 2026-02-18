マクデブルク(ブンデス2部)は17日、元日本代表FWオナイウ阿道が退団し、日本に帰国する予定だと発表した。1995年11月8日生まれの30歳は14年に正智深谷高から千葉に加入した。その後、浦和、山口、大分、横浜FMでプレーし、21-22シーズンにトゥールーズへと移籍。19年に初招集された日本代表では、21年6月にA代表デビューを飾り、3試合3得点を記録している。24年8月、2部へと降格したオセールに移籍すると、チーム最多の15得