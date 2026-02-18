・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５５６．１７（＋８２．４８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４９９８．４０（＋１９７．４９） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３６１．４６（＋４４．９６） ・ロシア・ＲＴＳ １１３５．２０（－８．８６） 出所：MINKABU PRESS