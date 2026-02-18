１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３２．２６ドル高の４万９５３３．１９ドルと小幅続伸した。米国とイランの両国が核問題で協議を行った。イランの外相が合意への道筋が始まったと発言したことを受け、中東情勢を巡る悲観が和らぎ、投資家のリスク許容度の改善に寄与した。一方、ソフトウェア関連株への売りは継続し、株価指数の上値を圧迫した。 ナイキ＜NKE＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が堅調推移。Ｃ