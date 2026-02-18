・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６２．３３ドル（－０．５６ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４９０５．９ドル（－１４０．４ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７３４４．７セント（－４４０．４セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５３７．７５セント（－１１．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシ