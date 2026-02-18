リオ・オープン大会期間：2026年2月17日～2026年2月22日開催地：ブラジル リオデジャネイロコート：クレー（赤土）結果：[ジャンジュリエン ロイヤー / ゴンザロ エスコバル] 0 - 2 [マクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニ] 試合の詳細データはこちら≫ リオ・オープン第2日がブラジル リオデジャネイロで行われ、男子ダブルス1回戦で、ジャンジュリエン ロイヤー