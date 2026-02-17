「イッセイ ミヤケ パルファム（ISSEY MIYAKE PARFUMS）」から、新作「ルミエールドゥ イッセイ」が登場する。「ルミエールドゥ イッセイ オードパルファム」（30mL 1万2540円、50mL 1万7930円、100mL 2万4200円、レフィル 150mL 2万5410円）と、「ルミエールドゥ イッセイ モイスチャライジング シャワークリーム」（200mL 7590円）をラインナップ。4月22日から、シャワークリーム以外の4アイテムをイッセイ ミヤケ直営店で先行