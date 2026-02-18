大阪3月限ナイトセッション 日経225先物57080+470 （+0.83％） TOPIX先物3809.0+37.0 （+0.98％） シカゴ日経平均先物57085+475 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 17日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。AI（人工知能）開発スタートアップのアンソロピックが、新しいAIモデル「クロードソネット4.6」の提供を始めたと発表。AIの進化が幅広い産