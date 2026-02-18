ノルディックスキー・ジャンプ女子の丸山希（27＝北野建設）と高梨沙羅（29＝クラレ）が18日、ミラノ・コルティナ冬季五輪を終えて羽田空港に帰国した。丸山は個人ノーマルヒルと混合団体で銅メダル、高梨は混合団体で銅メダルを獲得。2人は到着ロビーに姿を現すと、朝8時前の羽田に集まった報道陣やファンら約100人から拍手で出迎えられた。そしてメダルを手に、笑顔で撮影に応じていた。丸山は初出場の五輪で3種目に出場。