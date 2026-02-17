お腹の贅肉が気になった時「まずは腹筋運動！」という方は少なくないと思いますが、腹筋を縮ませる腹筋運動よりも、腹筋を伸ばす方が痩せ効果を得やすいと言われています。そこで習慣に採り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【木のポーズ】。一般的には立って行うポーズですが、体のバランスをキープするのが難しいので、今回は座ったまま行う軽減法を紹介します。🌼１日30秒“前屈”するだけ◎ 贅肉スッキリ【お腹を凹ませる