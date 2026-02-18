STU48・石田千穂のグループ卒業記念となる3rd写真集が、4月22日に集英社より発売されることが決定した。【写真】水着に下着もSTU48・石田千穂、かなり攻めたカットを早くも解禁STU48に1期生として加入以来、グループをけん引してきた石田千穂。STU48での9年間の活動の集大成となる本作の撮影は、シンガポールのリゾートホテルやヴィラでの開放的な雰囲気の中で敢行。ランジェリーやビキニのほか、彼女史上最高のオトナSEXYカ