◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）女子ショートプログラムが行われ、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの７８・７１点をマークし首位に立った。冒頭で日本女子では４人目となるトリプルアクトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、勢いに乗った。１７歳の圧巻の五輪デビューに、ネット上でも衝撃が走った