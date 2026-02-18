◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、初出場の千葉百音（もね、木下グループ）は７４・００点の４位だった。五輪デビューは最終滑走。「かなり強烈だったが、この先の人生、五輪で最終滑走を経験することなんてないかもしれないと思ったら、楽しんでやろうとい