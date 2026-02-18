女子SPの演技を終え、ガッツポーズする中井亜美＝ミラノ（共同）19日のフィギュアスケート女子フリーの滑走順が決まり、SP首位の中井亜美は最終24番で演技する。日本勢はいずれも最終組で、2位発進の坂本花織は23番、4位につけた千葉百音は21番。（共同）