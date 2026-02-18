サッカーのオランダ1部リーグで17日、NECナイメヘンの小川航基は敵地のスパルタ戦で後半23分から出場し、0―1の同28分に同点ゴールを決めた。今季8点目。佐野航大がアシストした。試合は1―1で引き分けた。（共同）