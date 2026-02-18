警察によりますと、2月18日午前7時過ぎ、阿南市長生町租ヶ谷の県道羽ノ浦福井線でトラック同士が正面衝突する事故がありました。現場付近では現在、片側交互通行の交通規制が行われていて、渋滞が発生しているということです。（18日・8：20現在）