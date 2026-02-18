2月16日放送のニッポン放送『畑芽育とFUN Time』にて、畑芽育が、ミュージカル『エリザベート』を観劇した感想などを語った。【関連】畑芽育、M-1決勝のMCを務めた上戸彩を尊敬「すごい」「立ち居振る舞いとかも完璧」放送内で自身の近況について話す中で、1月31日に千秋楽を迎えたミュージカル『エリザベート』の福岡公演を見に行ったと明かした畑。そして、「研音勢揃いなわけですね。もう研音ってミュージカル俳優さん・女優さ