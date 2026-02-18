米子空港は、米子〜ソウル/仁川線の利用者にQUOカードPay3,000円分進呈キャンペーンを実施している。期間中の米子発利用者に、QUOカードPay3,000円分を進呈する。旅行期間は2月14日から28日までと3月9日から22日まで。事前申請は第2回が2月1日から先着160名に達するまで、第3回が3月1日から先着160名に達するまで受け付ける。チケット予約後、「とっとり電子申請サービス」で旅行前の事前申請が必須となるほか、旅行後はチケットの