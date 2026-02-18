「2月18日」。今日は何の日でしょう？答えは「エアメールの日」！1911（明治44）年、世界で初めて郵便物が飛行機を使って運ばれたことにちなんでいます。もともとは、インドのアラーハーバードで開かれていた博覧会でのイベントのひとつとして行われたもので、会場から約9キロメートル離れたナイーニまで約6500通の手紙やハガキを運ぶというものでした。博覧会のアトラクションから始まった航空便使用された飛行機はハンバー・ソマ