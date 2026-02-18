坂本は魂の演技で終了後にこのガッツポーズ(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートの女子SPが現地2月17日に行われ、今季限りの引退を表明している坂本花織が27番滑走で登場した。【写真】「この可愛らしいやりとりはなんなのだ〜」フィギュア日本チームの微笑ましい姿をチェックリンクに入る前にはかなりの緊張の表情を見せていた坂本。だが「タイム・トウ・セイ・グッバイ」が流れると出だしのトリプルル