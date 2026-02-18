札幌・中央警察署は2026年2月18日、札幌市南区に住む自称・会社役員の男（50）を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。男は18日午前1時ごろ、札幌市中央区南4条西6丁目のホテル内にある飲食施設で、中国籍の旅行客の男性（52）の頭をビール瓶で殴り、けがをさせた疑いが持たれています。男性は頭に切り傷などを負いました。警察によりますと、2人に面識はなく、同じ店で別々に酒を飲んでいたということです。店舗関係者から「客