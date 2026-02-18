中井亜美の笑顔満開の演技に海外からも続々と反響が寄せられた(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月17日、フィギュアスケートの女子ショートプログラムが行われ、中井亜美が78.71点の自己ベストをマークし、1位となった。坂本花織は77.23で2位、千葉百音は74.00点で4位という結果だった。【写真】笑顔でガッツポーズ！17歳・中井亜美の姿をチェックショート1位に立ったのは、初出場の17歳だった。冒頭の3回転ア