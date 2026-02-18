ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは2月17日、投稿を更新。大谷翔平選手らの練習風景を公開しました。【写真】大谷翔平のバッティング姿「レッツゴーボーイズ！！」同アカウントは「明日初めて行うチーム合同練習前に、最終調整！」と英語でつづり、12枚の写真と6本の動画を公開。選手たちの練習風景が収められています。1、6枚目には、大谷選手のバッティング姿が写っています。この投稿にファンからは、「怪我に気をつけて