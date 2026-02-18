女子SPの演技を終えたアリサ・リュウ＝ミラノ（共同）アリサ・リュウ（米国）はSPの自己ベストを更新し「この舞台に立つことができて本当にうれしい。滑りに満足している」と笑みを浮かべた。トップの中井と逆転可能な2.12点差の3位につけたが「メダルはいらない。勝つか負けるかはどうでもいい。私はただ、プログラムをちゃんと滑って自分のストーリーを伝えたいだけ」ときっぱり話した。（共同）