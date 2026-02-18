サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real(スリーセブンリアル)」は、2026年2月23日(月)〜2月25日(水)、東京オーヴァル京王閣のミッドナイトケイリンで協賛レース「無料で遊べるパチ・スロアプリ777Real杯」を開催する。またこのレースの開催を記念して、2026年2月16日(月)より「777Real」内でもイベントを開催する。■東京オーヴァル京王閣ミッドナイトケイリン協賛レースレース名：無料で