「私立高校は無償化で安くなる」と聞くと、私立のほうが得に見えるかもしれません。 ただし、実際の教育費は授業料だけで決まりません。入学金や施設費、通学費、そして公立なら塾代がどれくらいかかるかで、3年間の総額は大きく変わります。 本記事では、公的データをもとに私立と「公立＋塾」を比べながら、塾代をどれくらいかけると、総額が私立と同じくらいになるのかをまとめます。 私立の「無償化」